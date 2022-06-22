В Приамурье заключили контракты по ремонту 99 дворов по масштабной программе

В Амурской области заключены все контракты на благоустройство дворов в рамках федеральной программы. Всего в регионе благодаря программе «1000 дворов» в порядок приведут 99 придомовых территорий в 9 муниципальных образованиях. Современные площадки с детскими и спортивными комплексами появятся в городах Благовещенске, Белогорске, Свободном, Зее, Шимановске, Райчихинске, Тынде, ЗАТО Циолковский и пгт. Прогресс. На эти цели из федерального и областного бюджетов направят 674 млн. рублей.

В Свободном подрядная организация работает на трех участках одновременно. Рабочие демонтируют старые конструкции, ведут планировку и укладывают тротуарную плитку. Всего в рамках масштабного проекта в городе благоустроят 11 дворов.

В Циолковском идет обновление двора по улице Сосновая, 21. Уже выполнен демонтаж и подготовлена траншея для прокладки кабеля освещения. К ремонту второго двора приступят в ближайшее время.

Большой объем работ запланирован в Белогорске. Сейчас одновременно в трех дворах рабочие ремонтируют проезды, обустраивают тротуары и детские площадки. Всего в городе модернизируют 20 дворов.

- Все дворы должны быть сданы до ноября и в хорошем качестве. Жалоб от жителей домов на плохо выполненные работы быть не должно. Главам городов, где планируется ремонтировать много дворов, нужно контролировать этот процесс, времени до конца теплого сезона не так много. Работу с жителями домов также необходимо вести постоянно. Новые дворы делаем для людей, и именно их удобство и интересы должны быть у строителей на первом месте, - сказал губернатор Василий Орлов.

Программа «1000 дворов» реализуется по поручению вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Решение о ее запуске принято на шестом Восточном экономическом форуме в 2021 году. Одним из главных достоинств программы является то, что жители участвуют во всех этапах ее реализации.