Более 2000 амурчан получат новую профессию по нацпроекту «Демография»

В Амурской области продолжается реализация национального проекта «Демография», по которому граждане могут получить новую профессию или повысить квалификацию.

- Как и в прошлом году, у жителей области есть возможность подать документы на обучение. Уже более 2100 человек решили получить новую специальность по программе «Содействие занятости». Потребности на рынке труда меняются в связи с технологическим развитием и социально-экономической трансформацией. Ежегодно появляются новые профессии и новые требования к работникам, - рассказал Василий Орлов.

В 2021 году по программе прошли обучение 1021 человек, более 765 человек получили работу.

По итогам обучения в 2021 году 65 человек занялись предпринимательской деятельностью в сфере строительства, сельского хозяйства, торговли, общественного питания, IT-технологий, а также оказанием транспортных бухгалтерских, образовательных, косметических, парикмахерских услуг.

Сейчас 444 амурчан уже получают образование очно и дистанционно по различным программам – например: основы УЗИ диагностики животных, бизнес-планирование с нуля, закройщик, бухгалтерский учет, специалист по охране труда. Всего же для обучения доступно более 370 образовательных программ.

Пройти обучение могут:

• безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;

• работники, находящиеся под риском увольнения;

• молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске;

• неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста;

• граждане 50 лет и старше, а также предпенсионеры;

• отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет включительно;

• граждане, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу;

• граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего образования;

• молодые люди, находящиеся под риском увольнения;

• студенты последних курсов высших и средних учебных заведений, если для них отсутствует подходящая работа по получаемой профессии.

Как и в 2021 году обучение граждан проводят три федеральных оператора:

АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»;

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (НИ ТГУ);

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС).

Подать заявку на обучение можно на портале «Работа России».

За дополнительной информацией о прохождении обучения можно обратиться в территориальные отделы центра занятости населения области.