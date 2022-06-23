В Благовещенске несколько автобусов изменят схему движения

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В микрорайоне Благовещенска продолжается ремонт Игнатьевского шоссе. Подрядчик обновляет ветхий водопровод и скоро приступит к тампонажу старого канализационного коллектора, сообщает администрация города.
Из-за ремонта на участке Игнатьевского шоссе между улицами Кантемирова и Дьяченко с 24 июня ограничат движение транспорта. Перекроют и перекресток Игнатьевское шоссе – Кантемирова. Участок планируют открыть через 3 недели.
Меняются и схемы движения маршрутов №№ 2К/2Кт, 8, 11, 38/38а.
Маршрут № 2К/2кт измененная схема движения:
– Игнатьевское шоссе – ул. Дьяченко – ул. Институтская – далее по маршруту.
Маршрут № 8 измененная схема движения:
– Игнатьевское шоссе – ул. Дьяченко – ул. Институтская – ул. Студенческая – Игнатьевское шоссе – далее по маршруту.
Маршрут № 11 измененная схема движения:
– Игнатьевское шоссе – ул. Дьяченко – ул. Институтская – ул. Василенко – далее по маршруту.
Маршрут № 38/38а измененная схема движения:
– Игнатьевское шоссе – ул. Дьяченко – ул. Институтская – ул. Студенческая – Игнатьевское шоссе – ул. Василенко – далее по маршруту.