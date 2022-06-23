В Свободном по нацпроекту благоустраивают мемориал Славы

В городе Президентского внимания продолжается благоустройство мемориала Славы благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». На общественной территории уже демонтировали старое покрытие и начали делать лестницу. К октябрю в зоне отдыха построят новые прогулочные дорожки и площадки для отдыха, установят современное освещение и малые архитектурные формы.

Помимо этого, запланировано озеленение территории: подрядчик засеет новые газоны, разобьёт цветники и высадит новые деревья и кустарники, которые украсят территорию: ель, рябину, березу, сирень, рябинник, дёрен белый и курильский чай.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Свободном обновили место для занятий спортом, потратив 13 миллионов рублей. На спортивной площадке для горожан сделали искусственное поле для мини-футбола с ограждением, спортивную площадку и зону с тренажерами, а также зону отдыха со скамейками и урнами. Также на благоустроенной территории установили уличное освещение.

В 2021 благоустройство завершилось и на дворовых территориях. Тогда здесь привели в порядок 10 дворов многоквартирных домов. Среди проведённых работ – асфальтирование дворовых проездов, устройство ливневой канализации, установка скамеек и урн.

Тогда же в Свободном привели в порядок ещё одну общественную территорию - сквер, pacпoлoжeнный в paйoнe yлиц 40 лeт Oктябpя и 50 лeт Oктябpя. В сквере установили качели, лавочки и урны, а также сделали светодиодную аллею, территорию сквера огородили. Стоимость проекта - 35 миллионов рублей.

В этом году в Приамурье благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» преобразятся 11 общественных территорий. На благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы пройдут в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Шимановск, а также в ЗАТО Циолковский и посёлке городского типа Прогресс.