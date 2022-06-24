Амурчанка из ревности плеснула серной кислотой в лицо сопернице

Фото: РУКАВИЦЫН Олег

В Приамурье под суд пойдет жительница Завитинска. Шесть лет назад она приревновала возлюбленного к другой женщине и плеснула ей в лицо серной кислотой. Пострадавшая получила серьезные травмы.

По информации прокуратуры Амурской области, все произошло 12 сентября 2016 года. В тот вечер, около 20.00, ревнивица пришла к магазину, где работала соперница, дождалась окончания рабочего дня и выплеснула на амурчанку серную кислоту. Пострадавшая получила химические ожоги лица, рук и ног, грудной клетки. Также вещество попало в глаза – лицо женщины оказалось обезображено.

На ревнивицу завели дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Теперь ей грозит до 10 лет колонии. Дело передано в суд.