В Благовещенске 25 июня ограничат движение на нескольких улицах

В субботу, 25 июня, в Благовещенске пройдет общегородской выпускной вечер. Движение на нескольких участках улиц временно ограничат.

С 17.00 до 21.00 будут перекрыты улицы:

Ленина - от Пионерской до Шимановского

50 лет Октября и Островского между Зейской и площадью Ленина.

Водителей просят не парковаться.

Ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» сообщала о других перекрытиях на дорогах города. В частности из-за ремонта на участке Игнатьевского шоссе между улицами Кантемирова и Дьяченко с 24 июня ограничили движение транспорта. Перекрыли и перекресток Игнатьевское шоссе – Кантемирова.

Надеемся, перекрытия не помешают благовещенцам весело провести выходные. Напомним, программу на День молодёжи в Благовещенске также можно прочесть на сайте «Комсомольской правды».