Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2022 7:02

В Благовещенске светофор на Горького – Театральной временно стал двухфазным

Это связано с большим потоком машин и ремонтом
Егор ЖАЛЮК
Решение временное - до 28 июня

Решение временное - до 28 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светофор по улице Горького стал двухфазным. Раньше он работал в трехфазном режиме.

Это связано с перекрытием движения на улице Горького от Театральной до Чайковского, и большим количеством трафика на дороге.

Движение восстановят 28 июня - соответственно, тогда же светофор вернётся к старой схеме.

Пока же зеленый свет будет одновременно загораться для тех, кто хочет повернуть налево на Театральную в сторону улицы Красноармейской и для тех, кто хочет повернуть направо в сторону улицы Амурской, а также для пешеходов, переходящих Театральную.

Администрация города просит водителей быть внимательнее.