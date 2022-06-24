Амурчанке пришлось обратиться в травмпункт из-за нападения агрессивной кошки соседа

Агрессивный кот оказался домашним Фото: героя

В селе Владимировка на 20-летнюю девушку напала кошка. И после этой встречи молодой амурчанке пришлось обращаться к врачам – животное нанесло ей глубокие раны и даже прокусило ногти.

О происшествии рассказала мама пострадавшей девушки. Всё произошло накануне, 23 июня. Чужой рыжий кот пробрался на семейный участок и атаковал вышедшую на крыльцо амурчанку.

– Изодрал всю, исполосовал. Руки прокушены, даже ногти. Пришлось ехать в травмпункт, дочку перевязали всю. И она перепугалась, конечно же, - говорит женщина.

В травмпункте девушке оказали необходимую помощь. Сейчас у неё забинтованы обе руки, повязка наложена даже на пальцы.

Как уточнили родственники, агрессивный кот оказался домашним. В небольшом селе очень быстро нашли его хозяина. В полицию обращаться пока не планируют, с владельцем животного провели «беседу». Пострадавшая надеется, что больше никто не пострадает от лап этого кота.