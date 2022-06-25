Спасатели нашли тело мужчины, утонувшего рядом с базой отдыха в Благовещенске

В Благовещенске спасатели нашли тело утонувшего мужчины, который пропал 24 июня рядом с базой отдыха «Золотой дракон».

По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, стало известно, что четыре человека отдыхали на берегу озера и один из них, мужчина 1969 года рождения, решил поплавать. Амурчанин поплыл на противоположный берег, после он начал тонуть. Спасти утопающего не удалось.

На месте происшествия работала полиция, госинспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Амурской области и спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ.

Специалисты обследовали дно озера с помощью эхолота. Далее водолазы, определив квадрат поисков, опустились на глубину.

- Тело утонувшего было найдено в 40 метрах от берега на глубине 4 метра, сообщают в ведомстве.

Спасители просят амурчан соблюдать правила поведения на воде, беречь себя и своих близких.