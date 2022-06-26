В Амурской области у большинства агрессивных собак, на которых жалуются люди, есть хозяева

За полгода в Приамурье отловили уже больше 700 собак

Одна только постройка приютов не поможет справиться с проблемой бездомных животных. Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов на последней встрече правительства, посвященной этой проблеме. По его словам, у большинства агрессивных собак есть хозяева – их просто выпускают на самовыгул.

– Необходимо активнее работать с владельцами собак, особенно в частном секторе. К сожалению, больше половины жалоб (52%), поступающих от жителей области на агрессивных животных на улицах, касаются собак, у которых есть хозяева, - отметил Василий Александрович.

Кроме того, агрессивных или потенциально опасных собак нужно оставлять в приютах. Ведь это вопрос безопасности и спокойствия жителей. Для этого уже подготовили предложения по внесению изменений в закон об ответственном отношении к животным. Какие точно поправки предложили внести пока не сообщалось.

По официальным данным, за 2022 год в Амурской области отловили 779 бездомных собак. 78 животным смогли найти новых хозяев. Еще 162 особи живут в приютах. Но остальные несколько сотен по закону были выпущены на улицы. И пока с этим ничего нельзя поделать.

Между тем, в регионе продолжают строить межмуниципальные приюты. В Тынде ремонт здания планируют закончить к ноябрю, а в Шимановске работы вышли на финишную прямую. Эти два учреждения должны закрыть потребности всех северных районов области – туда будут свозить бездомных животных с ближайших городов и поселков.