При столкновении иномарок в Благовещенском районе пострадали три человека

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Накануне, 26 июня, в Благовещенском районе произошло жесткое ДТП. На автодороге Благовещенск-Свободный столкнулись BMW X5 и Toyota Corolla. Точнее, это случилось на Новотроицком шоссе в районе села Кантон-Коммуна.

По данным очевидцев, виновником стал водитель BMW. По словам одного, водителя Toyota Corolla спасло то, что он был пристегнут. Другой комментатор сообщил, что второй водитель тоже получил ушибы.

По информации городской Госавтоинспекции, в аварии пострадали трое. Травмы получили водитель Corolla и два его пассажира. Все трое - 2004 года рождения, уточнили в ведомстве.

- Обстоятельства и причины произошедшего выясняются сотрудниками госавтоинспекции, — добавили в ОГИБДД.