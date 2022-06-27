В Благовещенске задержали водителя с поддельными номерами и документами на авто

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В амурской столице задержали водителя, который ездил на автомобиле с поддельными номерами. Это произошло еще 15 июня около 19.00 в районе дома № 67 по улице Кольцевая.

При проверке сотрудники ДПС нашли еще несколько нарушений. Так, у 35-летнего мужчины не было с собой необходимых документов на автомобиль – паспорта и свидетельства о регистрации. Да и за руль он сел, лишенным прав. Против мужчины составили три протокола об административном нарушении: за поддельные номера, отсутствие документов и езду без прав.

По информации ГИБДД, сейчас в Благовещенске и Благовещенском районе часто встречаются автомобили с поддельными номерами. Специалисты считают, что так водители пытаются избежать административной ответственности за нарушение ПДД, которое обнаружат камеры, установленные на дорогах.

- Частью 3 ст. 12.2 КоАП РФ установлена административная ответственность за поддельные номера. Это влечёт штраф в размере 2 500 рублей. Также ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ установлена административная ответственность за управление транспортным средством с заведомо подложными номерами. За неё предусмотрено лишение права управления автомобилем на срок от шести месяцев до одного года, - напомнили в ГИБДД.

Согласно статистике ведомства, с начала текущего года к административной ответственности за это привлекли 240 человек.

Кроме того, в последнее время часто встречаются мошенники – «продавцы», которые предлагают потенциальным покупателям автомобили с поддельными документами и номерами. Такие действия несут уже уголовную ответственность и регулируются статьёй 159 УК РФ – мошенничество. Если выяснилось, что документы и номера не настоящие, то заводится дело и по ч. 1 ст. 326 УУ РФ – подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. При этом автомобиль изымают и перемещают на специальную стоянку.

Но избежать мошенничества при покупке авто можно, проверив все данные самостоятельно. Это можно сделать на сайте Госавтоинспекции по адресу: гибдд.рф.

А если вы знаете, что кто-то управляет машиной с поддельными номерами, то можете сообщить об этом по телефонам дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» 8(4162)59-48-01 и по «телефону доверия» УМВД России по Амурской области 8(4162)59-40-59.

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