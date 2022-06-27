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Общество27 июня 2022 7:12

В Благовещенске благоустроили могилу знаменитой мороженщицы Снегурочки

На захоронении появился памятник с фотографией
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: администрация Благовещенска

Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске облагородили захоронение известной в советское время продавщице мороженого Зинаиды Синицыной. В народе женщина известна как Снегурочка.

В администрации города рассказали, что на могиле известной продавщицы заменили старую плиту, провели подсыпку, выложили плитку.

На новом гранитном надгробии разместили фотографию и годы жизни Зинаиды Дмитриевны. Также на него нанесли надпись «Снегурочка» и изображение медали, что говорит об особых заслугах благовещенки. Напомним, Зинаида Синицина прошла почти всю войну, была награждена медалью «За боевые заслуги» орденом Отечественной войны II степени.

За могилой, которая находится на кладбище на 8-ом километре, сейчас тщательно следит муниципальное предприятие «Ритуальные услуги». О том, что захоронении планируется благоустроить, в мае рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

Между тем памятник Снегурочке, расположенный в центре Благовещенска, требует реставрации. Скульптуру на улице Ленина установили девять лет назад, и за эти годы она обветшала. Неравнодушные горожане объявили сбор денег на реставрацию.