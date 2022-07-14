На реке Зее в Благовещенске утонул молодой мужчина

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Еще одну трагедию на воде зарегистрировали специалисты. Во вторник, 12 июля, на реке Зее в Благовещенске утонул 31-летний мужчина. В этот же день, по информации МЧС, тонул еще один человек. Его удалось спасти.

Трагедия произошла в районе лодочной станции на улице Чайковского. Во время купания в Зее пропал мужчина 1991 года рождения. Тело ищут спасатели, сообщили в пресс-службе Центра ГЗ и ПБ.

Другой несчастный случай чуть не произошел в районе Астрахановки. 41-летний амурчанин купался в необорудованном месте, не справился с течением и начал тонуть. Ему на помощь пришли специалисты рабочей бригады плавучего крана ООО «Амурассо». Они спустили лодку и вытащили из реки ослабленного мужчину, который уже начал погружаться под воду. Предварительно, он был пьян. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Амурской области.

Всего с начала купального сезона 2022 года в Благовещенске на водоемах погибли 18 человек, из них четверо – дети. Два человека пропали без вести.