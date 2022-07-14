В Райчихинске стало больше благоустроенных дворов

В Райчихинске продолжается благоустройство территорий. Комфортнее стал двор многоквартирного дома №58 по улице Пионерская. На его ремонт потратили около трех миллионов рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов.

Здесь сделали водоотведение, двор заасфальтировали, установили лавочки и урны, а также уличные фонари.

Напомним, Райчихинск в этом году одним из первых приступил к благоустройству дворов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Райчихинск», которая входит в национальный проект «Жилье и городская среда». Двор многоквартирного дома по адресу улица Пионерская, 58 стал единственным участников среди дворовых территорий в Райчихинске в этом году.

Кроме этого, в Райчихинске благодаря национальному проекту обновляют и общественную территорию. На благоустройства сквера имени Гагарина потратят более шести миллионов рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов.

В прошлом году участие в национальном проекте позволило оборудовать специализированное место для занятия велоспортом – памп-трек. Кроме этого, в прошлом году комфортнее стало во дворах трех многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Литовченко,5 и ул. Литовченко,7, а также ул. Озерная,52.

Годом раннее благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» удалось воссоздать и благоустроить городской парк. Также в городе благоустроили три двора многоквартирных домов № 73 на улице Пономаренко, № 3 на улице Комсомольская и № 26 на улице Победы.

В этом году в Приамурье благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» преобразятся 11 общественных территорий. На благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы пройдут в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Шимановск, а также в ЗАТО Циолковский и поселке городского типа Прогресс.

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Годом ранее в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды потратили более 243 миллионов рублей, а в 2019 году - 276 миллионов рублей.