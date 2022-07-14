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Происшествия14 июля 2022 6:47

В Благовещенске водитель потерял сознание за рулем, влетел в дерево и умер на месте

Других людей и автомобили он не задел
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В центре Благовещенска произошло смертельное ДТП с одним автомобилем. Мужчине за рулем стало плохо, он врезался в дерево и погиб.

Авария произошла рано утром прямо в центре города. На пересечении улиц 50 лет Октября и Зейской водитель потерял сознание и врезался в дерево. Он не зацепил других участников движения, но от силы удара погиб сам.

В городской Госавтоинспекции сообщили – изначально авария произошла из-за того, что мужчина потерял сознание.

Водителю было 59 лет. Около 7 утра он на Subaru Legacy ехал по Зейской в районе дома № 185. Мужчине стало плохо, он потерял сознание. Неуправляемый автомобиль свернул с дороги, чудом не врезался в другие машины или людей и наехал на препятствие – дерево. Ко времени приезда полицейских и медиков водитель был уже мертв.