Амурчанам стала доступна уникальная операция на глазах

Впервые в регионе провели пересадку задних отделов роговицы. Этот донорский материал пересажен двум пациентам с тяжелой патологией. Ранее такие пациенты ездили на операции в другие клиники нашей страны, ждали очереди, которые достигают нескольких лет. Благодаря проекту государственного частного партнерства в Амурской области есть возможность оказывать такую высокотехнологичную и затратную помощь жителям нашего региона бесплатно.

Клиника микрохирургии глаза «Мицар» работает в регионе на принципе государственно-частного партнерства. Это единственная в России медицинская организация частной формы собственности, кто выполняет неотложную помощь офтальмологическим пациентам.

- Проект является уникальным, потому что позволил сделать доступными такие хирургические вмешательства как, витреоретинальная хирургия, лазерные вмешательства на глазном дне, лазерные вмешательства при глаукоме, операции на роговице и т.д. Сейчас с реализацией нашего проекта это стало доступно жителям нашего региона совершенно бесплатно по ОМС, - рассказал главный врач клиники «Медицинская линия МИЦАР» Дмитрий Скачков.

Также в центре внедрены такие уникальные операции минимально инвазивные пациентам с экстренной помощью - с проникающими ранениями или инородными телами внутри глаза. Если ранее необходимо было направлять этих пациентов также за пределы нашего региона, чтобы удалить инородное тело, то сейчас все можно сделать экстренно на месте.

- Для того, чтобы организовать «на потоке» такого рода хирургические вмешательства необходимо, чтобы клиника была оснащена всем необходимым и имела в штате высококвалифицированных хирургов-офтальмологов, обладающих соответствующими знаниями. Это не просто так сделать. Именно поэтому взаимодействие частного бизнеса и государственных структур позволяет реализовать такой проект, как центр микрохирургии глаза, - отметил Дмитрий Скачков.

По данным Центра государственно-частного партнерства Амурской области на сегодня заключено порядка 410 концессионных соглашений. Благодаря этому в регион удалось привлечь 26 млрд. рублей инвестиций. В ближайшие время в Благовещенске с помощью механизма государственно-частного партнерства планируют построить детскую поликлинику.