Общественный бизнес-омбудсмен Приамурья рассказал, ждать ли роста цен из-за открытия международного моста

Фото: правительство Амурской области

Не так давно в Приамурье открыли международный мост в Китай через Амур. Пока жителям региона и КНР доступны лишь грузовые перевозки, для туристов границы все еще закрыты.

В связи с этим у амурчан возник вопрос: а может ли знаковое для области событие поднять цены на перевозимые товары?

- Проезд по новому мосту через Амур в Китай будет стоить около 9 тысяч рублей. Интересно, заложат ли эти деньги в стоимость товаров для простых потребителей? – задаётся вопросом житель Благовещенска Игорь Сидоров.

Это предположение подтвердил общественный омбудсмен Амурской области Борис Белобородов. Он поясняет: да, перевозки – это бизнес. А он, как правило, закладывает затраты в стоимость своих услуг и товаров.

- Однако есть нюансы: по российскому законодательству, если есть платные дороги – а проезд по мосту можно приравнять к проезду по платным дорогам, - то обязательно должны быть и бесплатные. В случае международного сообщения ситуация немного другая. У нас, помимо моста, есть речная навигация летом и понтонный мост с ледовой дорогой зимой. Сейчас, несмотря на то что международный мост начал работать совсем недавно, его пропускная способность уже используется по максимуму. И свободной возможности перевозить грузы у нас нет, приходится договариваться с речным транспортом.

Именно поэтому Борис Леонидович вместе с коллегами 6 июля направил губернатору региона обращение с просьбой разрешить использование ранее действующих понтонного моста и ледовой переправы.