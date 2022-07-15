В Благовещенске подростки сидели на затопленном ярусе набережной

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В Благовещенске специалисты проводят рейды по местам отдыха у воды. В четверг, 14 июля, полицейские вместе с волонтерами патрулировали набережную Амура. Проверяющие предотвратили несчастный случай, который мог случиться с подростками. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

- Сегодня на набережной правоохранители и волонтеры, возможно, предотвратили несчастный случай. Во время очередного рейда проверяющие обратили внимание на подростков в районе ротонды. Девочки опасно сидели на парапете нижнего яруса, почти затопленного водой. С детьми провели профилактическую беседу. Друзья, гидрологическая обстановка нестабильна. За последние сутки Амур прибавил полметра, сильное течение. Находиться у воды сейчас крайне опасно. Будьте осторожнее во время отдыха и в первую очередь напомните об этом своим детям, – высказался Олег Гатауллович.

Управление ГОЧС напоминает, что на территории городского округа определены 8 мест массового отдыха у воды. Это берег реки Зеи в селе Белогорье, в районе переулка Связного, по улице Амурской, 1 и в поселке Зазейском, прибрежная часть озера Владимировского, общественная территория у ручья Буяновского в Моховой Пади, два участка набережной Амура от Уралова до Артиллерийской.

Территории оборудованы спасательными вышками, там же установлены запрещающие знаки «Купаться запрещено». Ежедневно спасатели-матросы дежурят в районе официальных мест массового отдыха на воде с необходимым оборудованием для спасения утопающего, отмечают в администрации города.