Почти 7 тысяч амурских семей купили жилье по льготным программам

В минэкономразвития и внешних связей Амурской области подвели промежуточные итоги реализации льготных ипотечных программ за первое полугодие 2022 года.

- За весь период действия льготных ипотечных программ общий портфель ипотечных кредитов в регионе увеличился более чем на 23 миллиарда рублей. С начала года в Амурской области было выдано 1702 льготных ипотечных кредита на общую сумму порядка 7,5 млрд. рублей, - сказала министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева.

Кроме этого министр отметила, что в регионе уже открыт прием заявок на новое льготное ипотечное кредитование для специалистов IT-отрасли.

- Более 6,8 тысяч семей смогли купить жилье в Амурской области по льготным ипотечным программам. Наибольшей популярностью пользуется Дальневосточная ипотека, по ней выдан 1341 кредит. Люди охотно берут льготные кредиты, в том числе и потому что государство и кредитные организации регулярно улучшают условия программ. Для нашего региона это особенно важно, потому что доступность жилья - один из ключевых моментов, когда человек выбирает территорию, где он хочет жить, - отметил губернатор Василий Орлов.

Подробная информация про все действующие программы льготного ипотечного кредитования в Приамурье в режиме одного окна размещена на специальном сайте спроси.дом.рф. С помощью сервиса можно не только узнать все условия и сроки действия программ, а также получить онлайн-консультацию и подать заявку на ипотечный кредит.