Инвестпроект реализовала компания ООО «Приамурье». Коровник построили в селе Козьмодемьяновка. Он позволил расширить уже существующую ферму. Строительство началось в 2021 году. Также возвели навозоприемник и два навозохранилища.

До запуска в работу новой фермы на предприятии действовали три здания коровника на 190 голов и родильное отделение на 110 голов. С учетом ввода нового коровника общее количество мест для скота составит 1280.

- Очередной крупный инвестиционный проект реализовали в Амурской области: в селе Тамбовского района запустили новое отделение молочной фермы, рассчитанное на 490 животных. При выходе на полную мощность к 2025 году поголовье составит 2300. Объем производства молока должен достичь 8900 тонн в год. Кроме этого, с вводом нового отделения дополнительно появилось девять рабочих мест, - сказал губернатор Василий Орлов. - Стоимость проекта составила более 300 миллионов рублей. При его реализации в прошлом году предприятие получило из областного бюджета 26,6 миллионов рублей на оборудование.

Инвестиционный проект, реализованный компанией ООО «Приамурье», не единственный в регионе. В Ивановском районе продолжается строительство одной из крупнейших молочных мегаферм области. Инвестиционный проект «Расширение производственной базы действующей молочной фермы (увеличение поголовья коров на 2400 голов) 1 этап на 1570 голов» реализовывает АО «Луч» при поддержке Правительства Амурской области.

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь мегафермы, в которую входят: коровник на 1000 голов, доильно-молочный блок с административно-бытовыми комплексами, родильное отделение с сухостоем, телятник на 336 голов. Мегаферму создают на базе уже действующего агропредприятия «Луч». Она сможет вместить в себя 2400 голов дойного стада.

В 2020 году реализован инвестпроект «Птицеферма «Новотроицкая» по содержанию родительского стада» с восьмью птичниками, который при выходе на проектную мощность в 2022 году будет производить дополнительно три тысячи тонн мяса птицы в год. Продолжаются работы по глубокой модернизации мощностей свиноводческого комплекса ООО «Агро-С.Е.В» на 25 000 свиней.

В Тамбовском районе строят молочную ферму на 600 голов. Инвестиционный проект позволит увеличить производство молока в два раза. Строительство фермы началось в селе Косицыно. Её возводит ООО «Амурский партизан». Реализация инвестиционного проекта «Строительство молочной фермы на 600 голов в селе Косицино Тамбовского района Амурской области» рассчитана более чем на три года. На это потратят 1,4 миллиарда рублей. Новая ферма позволит создать 40 новых рабочих мест. Сельхозпредприятие будет производить 5,2 тысячи тонн молока в год.

В Благовещенском районе модернизировали коровник на 400 голов. Инвестиционный проект по модернизации животноводческого комплекса «МилАНКа» позволит увеличить производство молока почти в 1,3 раза.

Еще один инвестиционный проект планирует начать в 2022 году сельхозпредприятие «Димское». По расчетам министерства сельского хозяйства от реализации проектов прирост производства молока к 2025 году увеличится на 44 тысячи тонн или 31%, производство мяса — на пять тысяч тонн или 10%.

Всего в регионе действует 11 сельхозпредприятий молочного направления с общим поголовьем КРС 15 124 головы, в том числе коров 6920 голов. В прошлом году животноводам области удалось произвести на 3100 тонн молока больше, чем годом ранее. При этом основной прирост производства дали четыре крупных сельхозпредприятия - ООО «Приамурье» в Тамбовском районе, АО «Луч» из Ивановского района, ООО «МиС Агро» в Серышевском районе и АО «Димское» из Тамбовского района.