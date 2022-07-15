В Благовещенске ушел из жизни заслуженный работник культуры Николай Воронин

Фото: администрация Благовещенска

На 72-ом году жизни скончался Николай Воронин, заслуженный работник культуры, отличник народного просвещения, член Петровской академии наук. Николай Петрович был дирижером оркестра народных инструментов ансамбля «Ровесники». Стоял у истоков коллектива, говорят в администрации Благовещенска.

Николай Петрович в 1968 году пришёл в ансамбль «Ровесники» баянистом, работал концертмейстером и музыкантом в созданном при коллективе оркестре народных инструментов. С 1981 по 2015 год был его дирижером и до последних лет оставался с ансамблем. Николай Петрович был аранжировщиком музыкальных произведений к танцам «Ровесников».

С 1967 по 2012 год Николай Петрович работал в Амурском областном музыкальном училище (впоследствии — колледже). Он воспитал многие поколения прекрасных музыкантов. На протяжении многих лет он являлся художественным руководителем и дирижером оркестра баянов и аккордеонов музыкального училища, а также оркестра народных инструментов в политехническом техникуме.

Администрация Благовещенска выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Воронина. Прощание состоится в воскресенье, 17 июля, с 12.45 до 13.45 на Тенистой 103/1.