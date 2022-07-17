В чигиринском водохранилище утонул человек

Утонувшему было 37 лет

16 июля в водохранилище в Чигирях утонул мужчина. О происшествии рассказали в управлении МЧС России по Амурской области.

Амурчанин отдыхал на пляже у водохранилища, но не смог выплыть на поверхность. Свидетели вызвали спасателей. К сожалению, сразу найти его не смогли. Только сегодня, 17 июля, водолазы амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности достали тело утонувшего из воды.

Утонувшему мужчине было 37 лет.

По информации амурского центра ГЗ и ПБ, с начала лета в Приамурье утонули уже 18 человек. Среди них четверо – это дети. Один амурчанин числится пропавшим без вести. Среди основных причин трагедий на воде специалисты называют купание в необорудованных местах, несоблюдение правил безопасности на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра у водоема.