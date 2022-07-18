Четыре умные спортплощадки оборудуют в Приамурье в ближайшие два года

Амурская область присоединилась к федеральному проекту «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Он входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта».

В рамках проекта между Минспортом России и областным министерством было подписано соглашение о предоставлении федеральной субсидии на общую сумму 52 миллиона рублей. На эти средства в Приамурье оборудуют четыре «умные» спортивные площадки.

- Основным отличием новых спортивных объектов станет то, что каждый из тренажеров будет оснащен QR-кодом. Считав его с помощью смартфона, любой желающий сможет ознакомиться с техникой выполнения упражнений на том или ином снаряде и получить рекомендации по тренировке. Для удобства посетителей на площадках будет бесплатный Wi-Fi, - прокомментировал министр по физической культуре и спорту Дмитрий Кутека.

В 2022 году к обустройству площадок приступят в Благовещенске на территории школы №23 и в Шимановске у школы №4. В будущем году создание «умных» площадок запланировано в Свободном и Тынде. Кроме того, в рамках проекта в Завитинском муниципальном округе планируют создать модульный спортивный зал.

Проект «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» направлен на создание в населенных пунктах комфортных и современных спортивных объектов. Напомним, что одной из целей до 2024 года является привлечение к регулярным занятиям физической культурой не менее 55% населения области.