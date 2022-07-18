Амурчанин до смерти забил спящего товарища

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

Житель села Волково Благовещенского района ближайшие восемь лет проведет в колонии. Такое наказание ему назначили за убийство своего знакомого.

Следствие установило, что в марте 2022 года друзья вместе выпивали, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Когда один уснул, второй мужчина подошел к нему и несколько раз ударил по груди. От ударов спящий умер, рассказали в прокуратуре Амурской области.

Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Государственное обвинение поддержала прокуратура Благовещенского района.