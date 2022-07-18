В Приамурье выставили на продажу детский лагерь, районная администрация отказывается его покупать

Фото: сайт объявлений

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже детского оздоровительного лагеря имени Лизы Чайкиной. Место отдыха находится в Свободненском районе, в селе Нижние Бузули. Стоимость «готового бизнеса», как это значится на сайте, - 60 миллионов рублей.

От Свободного до лагеря нужно проехать всего 28 километров, от федеральной трассы «Амур» итого меньше – 7,2 километра. Лагерь полностью укомплектован всем необходимым, следует из объявления.

Детское учреждение расположено на земельном участке в 108 005 квадратных метров. Оно состоит из 11 строений общей площадью 2 556,2 «квадратов» - это жилые корпуса, столовая, клуб, медпункт, сан-бытовой корпус. Также на территории имеются прочие хозяйственные постройки -котельная, склады, игровые павильоны, туалеты, сторожка, стадион, площадка для дискотеки, водокачка и водораспределительная сеть и другое, говорится в объявлении.

Кроме того, в лагере имеются три открытых сборных бассейна по 55 кубических метра, скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения глубиной 240 метров с лицензией на пользование и собственная подстанция мощностью 400 кВт.

У руководства имеется и лицензия на осуществление медицинской деятельности по педиатрии.

Для отдыха детей имеется всё необходимое: холодильное, пекарное оборудование, кухня, в которую входят котлы, жарочный шкаф, посуда и др. В стоимость входят и кровати, тумбочки, матрасы, подушки и постельное бельё.

Пока объявление не снято с публикации, приобрести лагерь может любой желающий. Правда, их немного. Не хочет покупать учреждение и администрация Свободненского района.

- У нас есть лагерь «Гвардеец», и мы его не можем привести в порядок за счёт собственных средств. А лагерь Лизы Чайкиной тоже в очень плачевном состоянии, - коротко прокомментировала решение глава района Эльвира Агафонова.