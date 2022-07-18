Спортшколы Свободного и Мазановского района по нацпроекту получили инвентарь

Спортивный инвентарь для базовых и олимпийских видов спорта приобрели спортивные школы №1 и №2 Свободного, а также спортшкола Мазановского района. Закупку произвели за счет средств адресной субсидии федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

В Свободном с новым инвентарем в этом году будут заниматься легкоатлеты и самбисты. Так, в спортшколе №1 приобрели беговую дорожку, шиповки для спортсменов, ядра соревновательные, а также диски разного веса. Во второй спортшколе также позаботились об обуви для легкоатлетов, кроме того, закупили различные гантели, мячи, шлема и перчатки для боевого самбо, боксерский мешок и прочее.

Мазановский район субсидию в этом году получил впервые. Там приобрели инвентарь для самбистов. Это манекены для борьбы, а также набивные мячи, канаты и эспандеры.

- Благодаря проекту «Спорт – норма жизни» мы постепенно улучшаем материально-техническую базу наших спортивных школ, их оснащение. Только в этом году адресная субсидия составила около 5 миллионов рублей. А когда улучшаются условия для тренировок, непременно происходит и рост числа занимающихся. Это, в свою очередь, должно привести к тому, что в области появится больше талантливых спортсменов, - отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Всего в этом году адресную субсидию по проекту «Спорт – норма жизни» получили 8 спортивных школ. Большинство решили направить ее на участие спортсменов в сборах, в частности школы Белогорска, а также СШОР. В областной спортивной школе на эти средства закупили экипировку для легкоатлетов. Она поступит в скором времени. В Тынде, традиционно, средства направят на выезд спортсменов на соревнования.