Следователи организовали проверку из-за гибели двух женщин, утонувших в автомобиле

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В Сковородинском районе следователи организовали доследственную проверку из-за гибели двух женщин. Сообщается, что вчера, 17 июля, из карьера, расположенного недалеко от села Уруша, подняли автомобиль, в котором нашли тела двух местных жительниц.

Следователь осмотрел место происшествия. Следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным утром в воскресенье автомобиль съехал с дороги в песчаный карьер, наполненный водой. В результате происшествия 32-летняя водитель и 48-летняя пассажирка не смогли выбраться и захлебнулись.

Для установления всех обстоятельств проводятся необходимые экспертизы и другие мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.