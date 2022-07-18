В Благовещенске поднялись уровни рек Амур и Зея

Вода к набережной Амура в Благовещенске подступала постепенно: такой уровень можно было увидеть 16 июля Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

За сутки уровень воды Амуре увеличится на 10 сантиметров, в Зее на 11, что выше нормы на 2,3-4,1 метра. Об этом сообщили в Амурском гидрометцентре.

Самый высокий суточный подъём Амура зафиксирован в районе от Константиновки до Поярково. Наибольший подъём Зеи отмечен в районе Ураловки. 19 июля в отдельных районах области ожидаются сильные ливни, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

Прогнозируется: увеличение воды в Амуре в районе от Игнашина до Джалинды (до 60 сантиметров), в районе Гродекова уровень воды снизится до 60 сантиметров, подъем ожидается в районе Иннокентьевки (до 30 сантиметров) и на участке Константиновка – Поярково до 20 сантиметров. Затем общий уровень воды снизится на 5 – 15 сантиметров, отмечают в Амурском гидрометцентре.