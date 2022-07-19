На грантовую поддержку амурских фермеров направлено больше 100 млн рублей

Государственная поддержка в виде гранта помогает амурским хозяйствам увеличить поголовье скота и закупить оборудование для содержания и кормления животных, заготовки кормов, выращивания сельскохозяйственных культур.

Амурским фермерам для предоставления грантов в 2022 году выделено 108,5 миллионов рублей.

- В этом году на грантовую поддержку амурских фермеров мы направили более ста миллионов рублей, - сказал губернатор Василий Орлов. – Гранты выдаем по двум направлениям: на развитие уже имеющихся хозяйств и на запуск новых проектов. В первом случае размер помощи до 30 миллионов рублей и не более 70% затрат стоимости проекта. Такую поддержку от министерства сельского хозяйства области в этом году получили девять хозяйств. Получатели гранта «Агростартап» могут рассчитывать на помощь до 5 миллионов, но не более 90% затрат стоимости проекта. Такую поддержку в этом году получили девять начинающих фермеро».

Эффективность господдержки подтверждают грантовики прошлых лет.

В 2018 году Валентина Лисиченко – фермер из села Болдыревка Завитинского муниципального округа - получила грант как начинающий фермер. На три миллиона рублей амурчанка купила девять нетелей и одного быка, которых привезли из племенного хозяйства Красноярского края.

- Кроме этого, на полученные средства мы построили ферму, рассчитанную на 20 голов, а также купили пресс-подборщик и трактор. До получения гранта у нас было три коровы, а сейчас в хозяйстве уже 24, - рассказала Валентина Лисиченко.

Амурчанка сотрудничает с «Благовещенским хладокомбинатом» – отсюда приезжают и забирают произведенное сырое молоко. С этим предприятием работает и другой грантополучатель 2018 года Татьяна Польгун. Её хозяйство находится в селе Поляна Серышевского района.

- Грант на развитие семейных ферм в размере 2,3 миллионов рублей позволил нам приобрести девять коров и технику для заготовки сена, - прокомментировала Татьяна Польгун. Благодаря этому теперь на ферме у Татьяны Польгун 50 коров.

Напомним, государственная поддержка оказывается амурским аграриям и по другим направлениям. Региональные власти поддерживают сельхозтоваропроизводителей. Для этого предусмотрены различные субсидии: на уплату страховой премии, закупку элитных семян, на поддержку производства молока, на развитие мясного животноводства и др.

Средства выделяются из областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области».