Масштабное благоустройство набережной реки Амур в Благовещенске планируется завершить в 2024 году

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В Благовещенске скорректированы сроки реконструкции набережной реки Амур, завершить строительство планируется к 2024 году.

Как сообщает заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев, в 2008 году стартовала программа по берегоукреплению, в рамках которой было запланирована масштабная реконструкция набережной на реке Амур.

Власти планируют установить освещение, облагородить пешеходные дорожки, установить лавочки, а также разместить на территории несколько аллей и бульваров. В результате жители Благовещенска получат городскую набережную протяженностью 8 км.

- Новая набережная на «Серебряной миле» протяженностью порядка 2,5 километра станет еще одним местом притяжения горожан, - уверяет заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

На данном этапе проходит пятый и шестой этап строительства, они завершены на 30%. Сейчас работы продолжаются, их планируется закончить к 2024 году.

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