В Амурской области на прошлой неделе 65 человек пострадали от укусов клещей

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В Амурской области пострадали 65 человек от укуса клещей, среди них было 13 детей. По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, один пострадавший заразился боррелиозом, а другой — риккетсиозом.

За прошлую неделю в лаборатории Амурской области попали 15 клещей, который являлись переносчиками опасных инфекций: двоих принесли пострадавшие, 13 попали на обследование из окружающей среды.

Администрация Амурской области сообщает, что самой эффективной профилактикой клещевого энцефалита является вакцинация. На сегодняшний момент привиты более 40 000 амурчан, среди которых 16 000 дети. Вакцинация продолжается, все желающие могут поставить прививку. В медицинских учреждениях подтверждают, что сейчас в наличии более 13 000 доз клещевого иммуноглобулина.

Также в регионе продолжается обработка территорий детских лагерей и оздоровительных учреждений.