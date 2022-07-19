На Бурейской ГЭС спасли птенца, который не мог взлететь с горячего асфальта

Фото: Бурейская ГЭС

Сотрудники Бурейской ГЭС рассказали историю спасения птенца хищной птицы. Его нашли на раскаленном асфальте.

Фото и видео с птенцом пустельги – птицы из семейства соколиных - опубликовали в Telegram-канале Бурейской ГЭС. Хищник оказался на территории станции и не мог выбраться обратно в лес.

Птица еле передвигалась по земле и не могла взлететь. Сотрудники ГЭС решили, что птенец получил травму. Они поймали его, напоили водой и накормили свежей курятиной. После работники обратились к амурским охотоведам.

Сначала хищника планировали увезти в Благовещенск, но этого не потребовалось. Осмотр показал, что птенец цел. Возможно, он ударился при падении с высоты и потерял ориентир. К вечеру птенец пришел в себя, и его выпустили в лес.

Специалисты отметили, что дикие птицы не должны долго находиться рядом с человеком. Иначе они не смогут выжить в дикой среде.