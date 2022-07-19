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Общество19 июля 2022 9:53

Россиянам рассказали, как получить 116 тысяч рублей при переезде на Дальний Восток

На выплату могут претендовать граждане до 35 лет
Людмила МИТРОХИНА
Для выплаты в Минтруде должны быть уверены, что человек едет на ДВ работать

Для выплаты в Минтруде должны быть уверены, что человек едет на ДВ работать

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новая программа разработана для мотивации молодых граждан переезжать на Дальний Восток. Ведь именно там число вакансий превышает соискателей. Как говорится в сообщении Минтруда, если этот документ будет принят, то молодые люди в возрасте до 35 лет получат по 116 800 рублей при переезде.

Чтобы получить выплату, гражданин должен числиться безработным последний год в трудоизбыточном регионе (регион, в котором наблюдается отток рабочей силы в Центральную часть страны - прим.ред.) и его возраст не должен превышать 35 лет.

Перед тем как подавать документы на выплату, необходимо позаботиться о заключении трудового договора с работодателем находящимся на Дальнем Востоке. В Минтруде должны быть уверены, что получающие выплату россияне едут на Дальний Восток работать.

В программе мотивации переселения участвуют 25 регионов России, среди которых Приморский край и Амурская область.