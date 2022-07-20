В ДТП в Благовещенске пострадали четыре человека, в том числе дети

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Серьезная авария произошла в амурской столице накануне, 19 июля. По информации городского ГИБДД рассказали, что в 20.14 в районе дома № 141 по улице Калинина столкнулись Toyota Kluger и Honda Freed Hybrid. Сообщается, что виновник выехал на встречную.

В результате происшествия травмы получили четыре человека: водитель Honda Freed Hybrid 1978 года рождения и два ребенка – 13 и 9 лет, и пассажир Toyota Kluger 2001 года рождения.

- Лобовое столкновение является одним из самых серьезных видов ДТП, которые происходят по причине выезда на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении. При этом происходит достаточно сильная деформация салона, а пассажиры получают тяжелые травмы, - отмечают в Госавтоинспекции.

Так, с начала 2022 года на территории Благовещенска зарегистрировано 13 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 16 детей получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 127 административных правонарушений за выезд на «встречку». К слову, за это грозит штраф или лишение прав.