Жители Приамурья продолжают вакцинироваться от коронавируса

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Амурчане стали реже болеть коронавирусом. Об этом говорит недельная статистика регионального управления Роспотребнадзора. Так, за неделю с 11 по 17 июля инфекцию зарегистрировали всего у 126 жителей Приамурья. Специалисты отмечают, что это ниже уровня заболеваемости прошлой недели на 1,6%.

Вакцинацию не прошли 89,7% от числа заболевших, то есть 113 человек. Но многие амурчане всё равно планируют сделать прививку от коронавируса, хотя теперь это не обязательно.

- Я отношусь к группе риска, - поясняет свою позицию пенсионерка Вера Анатольевна. – Я уже делала прививку в январе, сейчас нужно ревакцинироваться, поэтому планирую скоро записаться в поликлинику.

Надежде – 27 лет, и она тоже намерена продолжать вакцинироваться от коронавируса. Девушка отмечает: после прививки она стала реже болеть и легче переносить любые вирусные заболевания, тогда как до этого днями напролёт могла лежать в кровати с температурой.

У Виктора, 35-летнего благовещенца, позиция нейтральная. Он отмечает, что прививку от коронавируса делал – тогда, когда это было обязательно. Сейчас ревакцинироваться планирует только в том случае, если власти снова закрепят этот вопрос законодательно.

Между тем медицинские учреждения Амурской области продолжают прививать от коронавируса всех желающих. По информации министерства здравоохранения, в Приамурье есть 50 202 комплекта вакцины. Записаться на прививку можно, в том числе, и через «Госуслуги». Это и попробовал сделать наш журналист.

На выбор портал предложил нам запись в семи медучреждениях области. Правда, в больницах Белогорска и Шимановска на ближайшие 30 дней записи на вакцинацию нет. Активный приём ведут другие организации здравоохранения. Так, в свободненской поликлинике, поликлинике № 2 Благовещенска и Михайловской больнице можно выбрать любой день месяца, кроме выходных. Прививки врачи делают каждые 15 минут.

Немного мест в поликлинике № 3 Благовещенска и в больнице Тынды. В областном центре доступно всего три дня – 20, 21 и 22 июля. В столице БАМа – восемь дней, с 20 по 29 июля, за исключением выходных дней.

Наличие большого количества свободных мест на вакцинацию говорит о том, что амурчане стали реже делать прививки от коронавируса. Вероятно, это связано со снижением количества заражений и смягчением ограничительных мер. 8 июля соответствующее распоряжение подписал губернатор области Василий Орлов.