В Благовещенске из-за ремонта теплотрассы перекрыт перекресток Чайковского-Высокая

Фото: пресс-служба АКС

В Благовещенске начались работы по замене труб на улицах Чайковского и Высокая, из-за этого невозможен проезд на перекрестке.

Планируется заменить 50 метром тепломагистрали. Как сообщает представитель ООО «АКС», коммунальщики договорились с подрядчиком провести капитальный ремонт и подключить новый дом одновременно. Это позволит сократить по времени перекрытие перекрестка Чайковского-Высокая.

Жителям Благовещенска сообщили, что ремонт теплотрассы будет идти до конца недели, включая выходные. Перекресток Чайковского-Высокая закрыт, объехать ремонтные работы можно по улице Конной.

На данный момент в Благовещенске заменили уже 1900 метров теплотрасс. Ремонтные работы хотя и приносят некоторые неудобства, но они необходимы. Это позволит избежать аварийные ситуации и незапланированные отключения теплоснабжения в городе.