В аварии с поездом в Приамурье погибли три человека

Фото: соцсети

В Серышевском районе автомобиль попал под движущийся поезд. Трагедия произошла на регулируемом железнодорожном переезде. В результате три взрослых человека погибли, два подростка пострадали.

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. На них видно, что после столкновения автомобиль превратился в груду металла.

Случившееся прокомментировали в ГИБДД Амурской области. Авария произошла сегодня, 20 июля, в 08.30.

- На ж/д станции Томское Серышевского района, на регулируемом ж/д переезде произошло столкновение пассажирского поезда № 8 сообщением Новосибирск - Владивосток и легкового автомобиля. Погибли три человека (взрослые), два человека пострадали (предварительно подростки). Все были в автомобиле, - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Железнодорожное полотно повреждений не получило, поезд продолжил движение.

ОБНОВЛЕНО 20.07.2022 в 16.57

Установление всех обстоятельств устанавливает прокуратура Серышевского района. Оказалось, что одной их погибших стала девочка-подросток. Для координации деятельности уполномоченных служб и ведомств на место происшествия выехал и. о. прокурора района Сергей Ординарцев.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед близко идущим пассажирским поездом.

В результате водитель 1971 г.р. и двое пассажиров – 46-летняя женщина и 14-летняя девочка погибли.

В машине также находились еще две несовершеннолетние девочки. Сейчас они госпитализированы в учреждение здравоохранения. Автомобиль не подлежит восстановлению.