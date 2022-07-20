В Приамурье начали распускаться лотосы

Фото: архив КП

В Амурской области распускаются цветы Будды – лотосы. Эти нежные и красивые растения занесены в Красную книгу России. Цветут они обычно в июле-августе. Водоемы с лотосами – визитная карточка Приамурья. Они входят в число семи чудес региона. Здесь водные растения цветут раз в год и только лишь в некоторых озерах.

Лотосы уже зацвели в поселке Бурея на озере Полуозерка, рассказывают в Telegram-канале Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС.

Также скоро ожидается цветение лотосов недалеко от села Липовка в Тамбовском районе. Чтобы добраться до озера с растениями, нужно доехать до Тамбовки, свернуть в сторону Екатеринославки - первый поворот налево и есть дорога до Липовки.

Между тем в туристско-информационном центре рассказали, где еще посмотреть на лотосы в Амурской области. Так, скоро они распустятся:

Недалеко от Хинганского заповедника находится самая большая плантация лотосов в двух озерах. Первое из них - озеро Долгое. На берегу водоема есть база отдыха, поэтому здесь можно остаться как минимум на одну ночь. Второе, Кривое озеро, расположенное в районе села Сагибово, что в 80 километрах от Архары, объявлено памятником природы. Водоем находится в пограничной зоне, поэтому при себе надо иметь паспорт.

В селе Ивановка - здесь озеро лотосов восстанавливают. Кстати, в мае прошлого года оно попало в Книгу рекордов России как самое северное озеро в стране, на котором растут эти удивительные цветы. Их посадила семья Титаренко в память о своей дочери. Теперь полюбоваться амурским чудом света на озеро съезжаются туристы из разных городов и районов области. У озера можно арендовать лодку, чтобы покататься и вдохнуть в себя тонкий аромат этих цветов.

Еще полюбоваться цветами можно будет в поселке Прогресс и в селе Новотроицком .

- Без воды цветок лотоса Комарова живет всего несколько минут, поэтому не срывайте растения, насладиться их красотой дома все равно не получится, – напоминают амурчанам специалисты.

Кроме того, за уничтожение лотоса предусмотрен штраф – вандалам придется заплатить от 2500 до 5000 рублей.

Кстати, именно в период цветения лотоса на озере можно увидеть многие виды куликов, редко наблюдаемых на территории Приамурья. Птицам удобно бегать по плавающим листьям, преследуя мелких насекомых. У туристов есть шанс встретить мородунку и песочника-красношейку, кочующих чаек и крачек. А чомги плетут гнезда из стеблей этого красивейшего растения.

Лотосы растут на нашей планете более 100 миллионов лет. В Амурской области численность популяции лотосов повышается: это связано с наводнением, которое настигло Приамурье в 2013 году. Паводок разнес семена по многим территориям.