В Константиновке модернизируют кинозал благодаря нацпроекту

В 2022 году в селе Константиновка модернизируют кинозал в районном Дворце культуры. На эти цели Фонд кино России выделит 9 млн рублей. Современное цифровое оборудование будет установлено в рамках федерального проекта «Культурная среда» и национального проекта «Культура».

Организовывать показы в кинозале РДК будет Амурский областной Дом народного творчества.

В 2022 году АОДНТ вошёл в число организаций из 49 субъектов Российской Федерации, которые с целью показа национальных фильмов получат поддержку на переоснащение 103 кинозалов в населённых пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек.

18 июля результаты очередного отбора были опубликованы на официальном сайте Фонда кино, и уже в этом году, не позднее 25 декабря, в селе Константиновка начнутся показы фильмов.

До 110 зрителей вмещает кинозал РДК, проработавший в течение многих лет. В последнее время фильмы на большом экране для жителей района были доступны лишь за его пределами - ближайший кинозал расположен в 60 км от Константиновки, в селе Тамбовка.

Возобновление деятельности по кинопоказу обеспечит доступность новых релизов национальных фильмов местному населению, в том числе детям. На территории Константиновского района находятся десять общеобразовательных школ и четыре дошкольных учреждения, центр внешкольной работы, детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа.

Государственную поддержку, действующую с декабря 2015 года, в Амурской области уже получили три районных центра. В рамках федерального и национального проектов новым цифровым оборудованием были оснащены – и благодаря этому открылись - кинозалы в РДК Серышева (2016 г.), Тамбовки (2018 г.) и Архары (2020 г.).