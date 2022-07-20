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Общество20 июля 2022 7:16

В Амурской области откроется четвертый «IT-куб»

Цифровым технологиям здесь будут обучаться около 500 детей
Василина ВАСИЛЬЕВА

В Белогорске ремонтируют помещения под создание «IТ-куба». Центр цифрового развития откроется в рамках национального проекта «Образование».

В настоящее время в «IТ-кубе» ведутся ремонтные работы. Уже завершен ремонт кровли, начало поступать первое оборудование, оргтехника, мебель.

«IТ-куб» в Белогорске заработает в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» уже в начале сентября.

Центр «IТ-куб» создается в Белогорске в результате реорганизации дошкольного образования и высвобождении здания, не соответствующего современным требованиям дошкольного образования.

- Белогорский «IТ-куб» станет четвертым по счету в Амурской области. Цифровым технологиям здесь будут обучаться около 500 детей. На выбор ребят центр предложит шесть направлений. Среди них – «Программирование роботов», «Разработка AR/VR-приложений», «Программирование на языке Python». Дополнительно школьники смогут посещать шахматный клуб и занятия по английскому языку технической направленности, - сказал Василий Орлов.

Напомним, в прошлом году «IT-куб» открылся в Тынде на базе Амурского технического колледжа. Первые два центра ранее заработали в Благовещенске и Свободном.