Амурского фермера оштрафовали за использование химикатов

Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир

Фермер выращивал сою на трех своих участках, он использовал пестициды и агрохимикаты. О незаконном использовании химикатов вблизи села сообщил Россельхознадзор, нарушение было обнаружено в ходе проверки по просьбе прокуратуры.

Фермер исполнил требование законодательства и оповестил жителей села в Ивановском районе об использовании химикатов на своих участках, только он не учел, что эти земли находятся на расстоянии 300 метров от населенных пунктов. В этом случае использование пестицидов недопустимо и является нарушением установленных регламентов.

По окончании проверки были составлены административные протоколы. (ст. 8.3 КоАП РФ). Суд признал фермера виновным и вынес предписание для устранения нарушений и для уплаты штрафа от двух до пяти тысяч рублей.