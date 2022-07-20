В школах Приамурья начнут осваивать биатлон на уроках физкультуры

Оборудование получат шесть школ. Фото: amurobl.ru

Школьников начнут приобщать к биатлону уже в начале этого учебного года, рассказали в Федерации биатлона в Амурской области. К первому сентября шесть школ получат 12 пневматических винтовок и другое необходимое оснащение для проведения уроков. - Винтовки передадим в школы города Зеи, села Овсянки, поселка Новобурейского, а также школу села Белогорье, школу № 13 города Благовещенска и школу «Наш дом», — рассказал президент Федерации биатлона в Амурской области. Биатлон — популярный вид спорта в Амурской области. Школьники при желании могли посещать дополнительные секции. Сейчас Федерация биатлона предложила проводить тренировки во время занятий физкультуры. Однако, учителям необходимо будет пройти обучение для качественного проведения тренировок.