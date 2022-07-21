Фото: герой публикации

Многодетная мать из Свободного открыла пункт приема и бесплатной выдачи вещей

Взять одежду может любой желающий

Многодетная мама Светлана из города Свободного открыла центр приема и бесплатной выдачи вещей. Журналист «Комсомолки» поговорил с неравнодушной горожанкой и узнал, что ее сподвигло заняться таким непростым делом.

По словам Светланы, подобная идея возникла у нее после переезда в частный дом. Дети амурчанки, погодки, любили играть во дворе и, конечно же, пачкались. Оттого и возникли мысли, что надо отыскать вещи, в которых не жалко замараться.

- Звонила сестре с вопросом, осталась ли от ее детей одежда, которую она может дать нам. Также и мне порой звонили родственники или даже просто знакомые.

Однако закрепило мысль об эдаком «круговороте вещей» пришедшее в семью Светланы несчастье. Зимой в 2019 году амурчанка экстренно отправилась в Москву – заболел ее младший сын.

- Попали в больницу. Даже не знали, на сколько туда летим и сколько в итоге пробудем. Улетели зимой и остались до весны. Климат в Москве другой, а мы в зимних вещах. И там я узнала, что в столице есть пункты, куда женщины приходят со справкой о многодетности и выбирают нужные им вещи.

Через некоторое время жительница Свободного решила открыть такой пункт выдачи вещей и в своем городе. По словам нашей героини, это оказалось не так уж и просто. Помещения для аренды слишком дорогие.

Однако выход нашелся – помог муж Светланы. Так появилась небольшая комната, где вскоре разместились коробки с вещами. Женщина отметила, что ее центр не только для малообеспеченных людей или многодетных семей, но и для тех, кому просто хочется обновить гардероб.

- Любой житель Свободного может прийти и подобрать себе одежду. Она расфасована: есть женская, мужская и детская. Также люди приносят коляски, посуду, детские кроватки. Если кому-то нужно – пусть свободно приходит и берет, - прокомментировала Светлана.

У пункта выдачи вещей нет фиксированного рабочего времени. Светлана просит горожан заранее звонить ей и записываться. Тогда уже и она подъедет в назначенный час. Помимо того что женщина экономит свое время, она также помогает амурчанам подобрать себе все необходимое в более спокойной обстановке.

- Есть такая проблема - многие стесняются брать вещи. Поэтому я стараюсь записывать людей в разное время, чтобы они были одни.

Если вещи долго лежат и их никто не берет, Светлана передает их за город. Небезразличный житель отвозит их в деревню, и там уже разбирают одежду местные.

У амурчанки есть одна помощница, она подменяет многодетную маму, если у той сильная загруженность. Необходимость обзавестись и другими волонтерами появится, если центр будет расти, предположила наша героиня.

Взять или отнести одежду, посуду и прочее можно, предварительно связавшись по номеру телефона: 8-914-385-03-35 (Светлана).