В Белогорье открылась ярмарка, где можно брать вещи бесплатно

Фото: БУЛАТОВ Алексей

В селе Белогорье открылась необычная ярмарка свободного обмена вещами. «Фримаркет» (0+) стартовал вчера, 20 июля. Об акции, которая позволит дать вещам вторую жизнь, рассказал Городской Дом культуры Благовещенска.

Предварительно все желающие могли принести одежду и обувь для взрослых и детей, а также посуду, игрушки и любые другие вещи. Главное, чтобы все было чистым и в хорошем состоянии.

Сейчас особый упор на школьные принадлежности и форму, так как идет активная подготовка к новому учебному году:

- Дети выросли, можно передать их форму следующему поколению. Поможем друг другу. Предыдущие акции показали, что наш «Фримаркет» пользуется большим спросом и у дарителей, и у одариваемых, - отметили организаторы.

Дарительная акция в Доме культуры Белогорья проходит не в первый раз. Уже несколько лет ярмарка в фойе ДК открывается три-четыре раза в год и длится около месяца.

- Мы заранее объявляем акцию, и люди приносят различные вещи. Это могут быть предметы быта, игрушки, обувь, одежда и так далее. Все хранится у нас какое-то время, и в объявленный день мы выставляем это в Доме культуры, - рассказала директор ДК Белогорья Дина Белякова. – Посетители не обязательно должны приходить со своими вещами или отдавать их взамен. Они могут просто прийти и взять то, что им нужно или понравилось.

Некоторые дарители отдают недавно купленные и неиспользованные вещи. Так, приносили новое постельное белье, шторы, бытовую утварь, книги и целые сервизы.

- Не очень хорошие вещи мы выбрасываем, - добавляет Дина Винадьевна. - Есть «ненадежные товарищи», которые считают как: выбросить жалко, поэтому сюда принесем. Конечно, мы это все перебираем и утилизируем.

Если после окончания акции что-то остается, вещи откладываются до следующего раза или до необходимости.

- Случалось такое, что вещи, оставшиеся после акции, помогали людям. Были у нас погорельцы - мы женщину сезонно полностью одели из того, что у нас отложено в период между ярмарками.

Большим спросом пользуется одежда для младенцев. Такие вещи обычно почти новые, ведь дети в первые месяцы жизни быстро растут и не успевают сильно изнашивать наряды для малышей.

Ярмарка свободного обмена вещами «Фримаркет» проходит в фойе Дома культуры Белогорья ежедневно с 10:00 до 18:00. Любой человек может зайти и присмотреть себе что-нибудь. Одежду можно примерить.

Дом культуры расположен по адресу: с. Белогорье, ул. Релочная, 22.

Кстати, «Фримаркеты», или бесплатные ярмарки, проходят и в других регионах России. Особенно популярны акции в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Экоактивисты объясняют, что такие акции развивают в людях культуру осознанного потребления. Принцип предельно прост: «приносите то, что вам не нужно; забирайте то, что нравится». Также «фримаркеты» организуют на электронных площадках.

Бесплатный обмен вещами сокращает необходимость покупать новое, помогает найти применение ненужным на первый взгляд вещам, а также уменьшает объемы мусора, который производит человек.