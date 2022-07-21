В Приамурье около недели ищут мужчину, который поехал на вахту в Тынду и пропал

Фото: ПСО "Амур"

В Тынде по пути на вахту пропал мужчина. Вахтовик пропал после того, как добрался до столицы БАМа.

О пропавшем мужчине рассказали участники поисково-спасательного отряда «Гром». По данным ПСО, Анатолий Розов направлялся в столицу БАМа на поезде Красноярск - Тында. Прибыл на место он 15 июля. Предполагалось, что дальше вахтовик должен добраться до станции Улак, однако мужчина исчез. Его точное местонахождение сейчас неизвестно.

Мы связались с волонтёрами поисково-спасательного отряда, чтобы узнать, как продвигаются дела. Там рассказали, что пока выход на физические поиски на местности не планируется, однако информационная поддержка от неравнодушных амурчан будет нелишней.

- Как мы знаем, мужчина сейчас жив, он передвигается по Тынде. Может быть дезориентирован, - пояснили волонтёры ПСО.

Поисковики также дают особые приметы Анатолия: родинка на подбородке, небольшой шрам на переносице. Был одет в серую футболку, чёрную кофту и голубую ветровку. С собой у мужчины был большой чёрный рюкзак.

Особенно внимательными на улице просят быть жителей Тынды, ведь они могут узнать мужчину среди прохожих.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия, просят сообщить по номерам: 8-914-584-71-10, 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.