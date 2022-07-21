В Белогорске по нацпроекту благоустраивают сквер

Работы проходят на общественной территории в районе улиц Кирова-Чехова. В сквере уложили тротуарную плитку, подготовили стенку последней из четырех бетонных площадок, на которых будут обустроены спортивные, игровые площадки, зоны отдыха.

После благоустройства территория площадью 1,5 тыс. кв.м. объединит в себе зоны как для активного, так и пассивного отдыха. Здесь будут установлены 25 светильников, обустроены пешеходные зоны из тротуарной плитки, установлены урны, скамьи парковые, а также Г-образная лавочка длиною в 12 метров. В проекте предусмотрены также качельные комплексы, игровой комплекс «Городок», уличные тренажеры, гимнастическая площадка с воркаут-комплексом.

На благоустройство сквера в районе ул. Кирова-Чехова в рамках реализации проекта по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» потратят более 14,3 миллиона рублей. В этом году в Белогорске в ходе национального проекта «Жильё и городская среда» обновляют и дворы многоквартирных домов.

Белогорск ежегодно участвует в этом нацпроекте. В прошлом голу благодаря ему в городе благоустроили парк «Амурсельмаш» и привели в порядок девять дворов многоквартирных домов.

В 2020 году, на площади 30-летия Победы Белогорска установили фонтан с подсветкой и уложили тротуарную плитку.

Напомним, в этом году в Приамурье благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» преобразятся 11 общественных территорий. На благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы пройдут в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Шимановск, а также в ЗАТО Циолковский и посёлке городского типа Прогресс.

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Годом ранее в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды потратили более 243 миллионов рублей, а в 2019 году - 276 миллионов рублей.