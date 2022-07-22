В Благовещенске краеведы просят помочь найти алюминиевую тарелку для памятника Снегурочки

Фото: архив КП

Благовещенцев просят помочь в реставрации памятника Зинаиде Синицыной, известной в народе как Снегурочка. Скульптуру легендарной мороженщицы демонтировали на прошлой неделе, и сейчас активно ведутся работы по ее восстановлению и преображению. Однако возникла сложность – специалисты не могут найти замену оторванной алюминиевой тарелке.

С журналистом «Комсомолки» связалась краевед Ольга Тур. Напомним, именно по ее инициативе народный памятник отправили на реставрацию. Ольга Григорьевна рассказала, что скульптуру зачистили, сейчас шпаклюют, а уже на днях Снегурочку покрасят.

Краевед также отправила фотографии процесса восстановления памятника.

На снимках видно, что значительная часть старой краски уже снята. Новый вид приобрел и уже далеко не бронзовый столик. На легендарной скульптуре почти не осталось повреждений, вызванных температурными перепадами и действиями недобросовестных горожан. Но, к сожалению, место отколотой тарелочки так и пустует.

- Мы не можем найти алюминиевое блюдечко взамен оторванного. Может быть, найдется у кого-нибудь из амурчан? – спросила Ольга Григорьевна.

Именно благодаря помощи неравнодушных жителей области Снегурочка отправилась на реставрацию. Возможно, и сейчас среди амурчан найдется добродетель. Предложить помощь можно, связавшись с самой Ольгой Григорьевной, телефон: +7-909-818-80-80.