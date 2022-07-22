Амурчане сами отреставрировали скульптуры Гены и Чебурашки

Фото: администрация Ивановки

Жителям Ивановки надоело смотреть на частично разрушенные скульптуры Гены и Чебурашки, и они сами привели их в порядок. Об этом сообщает администрация села.

- Неравнодушные жители села Ивановка - скульптор Татьяна Хиничева, ее сын Алексей и Михаил Петренко отреставрировали знаменитую скульптуру Гены и Чебурашки. Ее спустя два года установили в центре села возле маленького фонтана. Спасибо большое Станиславу Михайловичу Синегубову и Сергею Копыцыну за оказанную помощь, - рассказали о местных жителях в администрации Ивановки.

Там считают, что теперь Гена и Чебурашка могут «отмечать» дополнительный день рождения. Хотя традиционно днями рождения мультипликационных героев считаются 18 мая и 20 августа соответственно.

После реставрации скульптуры вернули в парк, говорят в сельсовете.

Жители населенного пункта оценили благородный поступок односельчан. В комментариях они написали много добрых слов в адрес «народных реставраторов».