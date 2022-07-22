Прокуратура возбудило дело против АКС после массового отключения света в Благовещенске

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Прокуратура отреагировала на массовое отключение света в Благовещенске. Против «Амурских коммунальных систем» возбудили дело. Организацию могут привлечь к административной ответственности.

По информации мэрии областного центра, прокуратура Благовещенска внесла представление главному управляющему директору АКС, также в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении.

Горожане сидели без света двое суток – с 4 по 6 июля. Электроснабжения лишились 4000 горожан, не работали социально-культурные учреждения и светофоры.

Прокуратура вместе со специалистами Ростехнадзора провела проверку. Оказалось, что виной всему высокий износ электрических сетей, их несвоевременный ремонт и замена. АКС грозит штраф в размере нескольких десятков тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

Кроме того, прокуратура города проводит проверку по факту отключения от электроснабжения подстанции «Амур» 21 июля. По её результатам также будут приняты меры.